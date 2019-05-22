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Espreso.tvОбществоНачальник УГО Гелетей подал в отставку

Начальник УГО Гелетей подал в отставку


фото: prm.ua
Начальник Управления государственной охраны Украины Валерий Гелетей написал рапорт на увольнение

Об этом он сообщил в своем Facebook .

Гелетей рассказал, что понимает, что новый президент Владимир Зеленский должен формировать свою собственную команду.

"Для себя я решил, что напишу рапорт на увольнение после инаугурации, поскольку оставить свое подразделение в преддверии этого важного события было бы безответственно", - отметил он.

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