Начальник УГО Гелетей подал в отставку

22 мая, 2019, 17:43

Начальник Управления государственной охраны Украины Валерий Гелетей написал рапорт на увольнение

Об этом он сообщил в своем Facebook .

Гелетей рассказал, что понимает, что новый президент Владимир Зеленский должен формировать свою собственную команду.

"Для себя я решил, что напишу рапорт на увольнение после инаугурации, поскольку оставить свое подразделение в преддверии этого важного события было бы безответственно", - отметил он.