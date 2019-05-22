Начальник УГО Гелетей подал в отставку
22 мая, 2019, 17:43
Начальник Управления государственной охраны Украины Валерий Гелетей написал рапорт на увольнение
Об этом он сообщил в своем Facebook .
Гелетей рассказал, что понимает, что новый президент Владимир Зеленский должен формировать свою собственную команду.
"Для себя я решил, что напишу рапорт на увольнение после инаугурации, поскольку оставить свое подразделение в преддверии этого важного события было бы безответственно", - отметил он.
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