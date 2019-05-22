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Espreso.tvОбществоНа Николаевщине мужчина бросил дымовую шашку на территорию арсенала ВМС

На Николаевщине мужчина бросил дымовую шашку на территорию арсенала ВМС

22 мая возле арсенала Военно-Морских на Николаевщине была совершена провокация

Об этом сообщает пресс-центр ВМС.

Дежурным подразделением был задержан гражданин, который забросил дымовую шашку в арсенал и пытался скрытно оставить место правонарушения. Нарушитель передан в правоохранительные органы, его противоправные действия зафиксированы камерами видеонаблюдения.

Командованием части немедленно усилена охрана объекта. О происшествии немедленно сообщено представителей Службы безопасности Украины, Военной службы правопорядка и Национальной полиции в Николаевской области.

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