На Николаевщине мужчина бросил дымовую шашку на территорию арсенала ВМС
22 мая, 2019, 20:27
22 мая возле арсенала Военно-Морских на Николаевщине была совершена провокация
Об этом сообщает пресс-центр ВМС.
Дежурным подразделением был задержан гражданин, который забросил дымовую шашку в арсенал и пытался скрытно оставить место правонарушения. Нарушитель передан в правоохранительные органы, его противоправные действия зафиксированы камерами видеонаблюдения.
Командованием части немедленно усилена охрана объекта. О происшествии немедленно сообщено представителей Службы безопасности Украины, Военной службы правопорядка и Национальной полиции в Николаевской области.
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