На Донбассе ранен украинский военный

22 мая, 2019, 19:14

На Донбассе боевики дважды нарушили режим прекращения огня, в результате обстрелов один украинский военный получил ранение

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Сообщается, что сначала суток враг дважды нарушил режим прекращения огня. В обоих случаях вооруженные формирования РФ вели огонь по позициям наших подразделений из гранатометов различных систем, сообщили в штабе.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группы "Восток" враг обстрелял позиции Объединенных сил в города Марьинка из автоматических станковых гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг из гранатометов различных систем обстрелял позиции украинских защитников вблизи населенного пункта Попасная.

"В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. На враждебные провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются", - сообщили в штабе.