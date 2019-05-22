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Меркель и Макрон поговорили с Путиным о Минских соглашениях и заверили, что РФ останется в Совете Европы


фото: reuters
Канцлер ФРГ Ангела Меркель и французский президент Эммануэль Макрон провели телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным

Они обсудили воплощение минских договоренностей на фоне смены власти в Киеве сообщает DW со ссылкой на представителя немецкого правительства Штеффена Зайберта.

Отмечается, что Меркель и Макрон раскритиковали указы главы Кремля об упрощении предоставления гражданства РФ украинском.

"Канцлер Германии и президент Франции также заявили, что Россия сохраняет место в Совете Европы, но подчеркнули необходимость найти быстрое решение" еще открытых вопросов ", чтобы она могла оставаться полноценным членом", - говорится в сообщении.

Кроме этого, политики обсудили ситуацию в Сирии и вокруг Ирана.

В то же время на сайте президента РФ отмечается, что во время разговора обсуждалась ситуация вокруг "внутриукраинской кризиса" и с учетом изменения украинской власти.

В Кремле заявили, что стороны согласились с "безальтернативности" минских договоренностей как основы мирного урегулирования на Донбассе.

Президент РФ также напомнил о "приоритетности" вступления в Украине в силу закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей, проведение амнистии, размежевание сил и налаживания прямого диалога Киева с Донецком и Луганском.

На сайте Кремля сообщается, что Путин "обратил внимание" Меркель и Марона на принятый Верховной Радой "дискриминационный" закон об украинском языке как государственном.

Он также выразил непонимание относительно отказа отдельных государств рассмотреть этот вопрос на заседании Совбеза ООН.

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