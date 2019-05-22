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Меркель и Макрон обсудили с Путиным Минские соглашения и российские паспорта на Донбассе

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон провели телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным

Об этом сообщил представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт, передает Deutsche Welle .

Собеседники обсудили возможности выполнения Минских договоренностей на фоне избрания нового президента Украины. При этом Меркель и Макрон раскритиковали указы Путина об упрощении предоставления российского гражданства украинцам и выдачу российских паспортов жителям Донбасса.

Также Меркель и Макрон подчеркнули необходимость найти быстрое решение "еще открытых вопросов" относительно членства России в Совете Европы.

В Кремле, в свою очередь, заявили, что собеседники договорились о "безальтернативности" Минских договоренностей для мирного урегулирования на Донбассе.

Кроме того, Путин заявил о "приоритетности" закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей, проведение амнистии, размежевание сил и начала прямого диалога украинских властей с оккупационными администрациями "ЛНР" и "ДНР". Также Путин высказался по украинскому закону о государственном языке, назвав его "дискриминационным", и выразил непонимание относительно отказа рассматривать закон на заседании Совета Безопасности ООН.

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