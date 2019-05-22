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Ляшко: Зеленский - узурпатор, он действует как Порошенко


фото: sundaynews
Президент Владимир Зеленский действует как Петр Порошенко , когда тот назначал свое окружение на ключевые должности

Об этом лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко заявил во время внеочередного заседания парламента, передает Еспресо.TV

"Президент Зеленский действует как Порошенко, когда тот назначал свое окружение (Гладковских-Свиначукив, Кононенко, Грановских) на должности и посадил их же на потоки и схемы. Так же Зеленский назначил свое окружение на потоки, созданные Порошенко", - отметил нардеп.

По словам Ляшко, Зеленский также действует как Янукович.

"То, что сегодня происходит в Украине - это демонстрация, что президент,   который два дня назад клялся на верность Конституции, топчется по ней ногами. Зеленский действует как Янукович, когда тот в 2010 году, выиграв выборы, через судей Конституционного Суда изменил Конституцию" , - заявил он.

Нардеп также отметил, что законопроект об изменении избирательной системы, который внес Зеленский, "более коррупционная схема, чем мажоритарка".

 

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