Ляшко: Зеленский - узурпатор, он действует как Порошенко

22 мая, 2019, 12:47

Об этом лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко заявил во время внеочередного заседания парламента, передает Еспресо.TV

"Президент Зеленский действует как Порошенко, когда тот назначал свое окружение (Гладковских-Свиначукив, Кононенко, Грановских) на должности и посадил их же на потоки и схемы. Так же Зеленский назначил свое окружение на потоки, созданные Порошенко", - отметил нардеп.

По словам Ляшко, Зеленский также действует как Янукович.

"То, что сегодня происходит в Украине - это демонстрация, что президент, который два дня назад клялся на верность Конституции, топчется по ней ногами. Зеленский действует как Янукович, когда тот в 2010 году, выиграв выборы, через судей Конституционного Суда изменил Конституцию" , - заявил он.

Нардеп также отметил, что законопроект об изменении избирательной системы, который внес Зеленский, "более коррупционная схема, чем мажоритарка".