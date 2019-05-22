Ляшко: Зеленский - узурпатор, он действует как Порошенко
Об этом лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко заявил во время внеочередного заседания парламента, передает Еспресо.TV
"Президент Зеленский действует как Порошенко, когда тот назначал свое окружение (Гладковских-Свиначукив, Кононенко, Грановских) на должности и посадил их же на потоки и схемы. Так же Зеленский назначил свое окружение на потоки, созданные Порошенко", - отметил нардеп.
По словам Ляшко, Зеленский также действует как Янукович.
"То, что сегодня происходит в Украине - это демонстрация, что президент, который два дня назад клялся на верность Конституции, топчется по ней ногами. Зеленский действует как Янукович, когда тот в 2010 году, выиграв выборы, через судей Конституционного Суда изменил Конституцию" , - заявил он.
Нардеп также отметил, что законопроект об изменении избирательной системы, который внес Зеленский, "более коррупционная схема, чем мажоритарка".
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