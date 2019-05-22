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Espreso.tvОбществоКурс Украины в НАТО записан в Конституции, - Пристайко

Курс Украины в НАТО записан в Конституции, - Пристайко

Курс Украины на сближение с НАТО закреплен в Конституции Украины, и его поддерживает не менее половины населения страны

Об этом заявил заместитель главы Администрации президента Вадим Пристайко, сообщает Интерфакс-Украина.

"Курс на НАТО зафиксирован в украинской Конституции, и его разделяет не менее половины населения Украины. И большинство нашего парламента. Я думаю, это всем понятно", - заявил он.

Пристайко отметил, что ЕС и НАТО - это "те партнеры, без которых Украина не выживет".

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