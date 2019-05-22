Курс Украины в НАТО записан в Конституции, - Пристайко
22 мая, 2019, 20:02
Курс Украины на сближение с НАТО закреплен в Конституции Украины, и его поддерживает не менее половины населения страны
Об этом заявил заместитель главы Администрации президента Вадим Пристайко, сообщает Интерфакс-Украина.
"Курс на НАТО зафиксирован в украинской Конституции, и его разделяет не менее половины населения Украины. И большинство нашего парламента. Я думаю, это всем понятно", - заявил он.
Пристайко отметил, что ЕС и НАТО - это "те партнеры, без которых Украина не выживет".
- Напомним, 22 мая постоянный представитель Украины в НАТО Вадим Пристайко указом президента Украины назначен заместителем главы Администрации президента.
Читайте также
-
13 мая, 2019 Украина - земля чудес!
-
-
-
-