Курс Украины в НАТО записан в Конституции, - Пристайко

22 мая, 2019, 20:02

Курс Украины на сближение с НАТО закреплен в Конституции Украины, и его поддерживает не менее половины населения страны

Об этом заявил заместитель главы Администрации президента Вадим Пристайко, сообщает Интерфакс-Украина.

"Курс на НАТО зафиксирован в украинской Конституции, и его разделяет не менее половины населения Украины. И большинство нашего парламента. Я думаю, это всем понятно", - заявил он.

Пристайко отметил, что ЕС и НАТО - это "те партнеры, без которых Украина не выживет".