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Espreso.tvМирКачиньский рассказал о сильном российском лобби в странах ЕС

Качиньский рассказал о сильном российском лобби в странах ЕС


фото: gazetawroclawska
Лидер правящей партии Польши Ярослав Качиньский заявил, что политические группировки в некоторых странах ЕС, в частности во Франции, имеют очевидные связи с Россией и получают ее поддержку

Об этом он заявил в интервью изданию Gazeta Polska, которое было опубликовано в среду.

"Из 30 тысяч различных лоббистских групп, действующих сегодня в штаб-квартире ЕС, огромная часть имеет прямое русское происхождение или связана с русскими", - сказал он. По словам Качиньского, "российское лобби в ЕС очень, очень сильное".

Лидер польских консерваторов рассказал о влиянии России на Европейский Союз. Он указал на "политические формирования, действующие в отдельных странах, и явно связанные с Москвой и получающие ее поддержку".

В качестве примера, Качиньский привел французское "Национальное собрание" во главе с лидером ультраправых Марин Ле Пен.

"Важнейший вопрос: насколько Кремль будет корректировать политику таких формирований, если они станут важной силой в ЕС? Насколько сильны эти связи и зависимости?", - отметил лидер "Права и справедливости".

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