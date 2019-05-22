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Кабмин одобрил новую редакцию украинского правописания

На заседании правительства одобрена новая редакция украинского правописания, которая заменит устаревшую редакцию от 8 июня 1992 года

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

В постановлении отмечается, что решение принято с целью обеспечения конституционных положений о государственном статусе украинского языка и унификации применения норм правописания. Кроме того, правительство признало утратившим силу п.1 постановления Кабинета министров Украины от 8 июня 1992 года № 309 "Вопросы украинского правописания".

Отмечается, что разработанная Украинской национальной комиссией по вопросам правописания редакция принята для обеспечения конституционных положений о государственном статусе украинского языка и унификации орфографических норм.

Отмечается, что новая редакция разработана в соответствии с украинским традициям правописания с учетом новейших языковых явлений. В ней приведены наиболее распространенные или спорные орфографические положения.

Среди ключевых новшеств проекта выделяются следующие: возможность применения и в начале слов перед согласными н и г (Индик, Ирий), в глаголе икати и существительном икавка; параллельное употребление г и ґ для передачи иноязычного звука [g] в фамилиях типа Гете, Гулливер, Васко да Гама; параллельное употребление ф и т в словах греческого происхождения: кафедра и катедра, міфологія и мітология; передача звука [j] в звукосочетаниях [je], [ji], [ju], [ja] буквами є, і, ю, я во всех случаях: Савоя вместо Савойя, фоє вместо фойє; раздельное написание слова "пів" с существительными, если имеется в виду половина (пів години, пів Києва). Если "пів" с существительным составляет единое понятие, то слово должно писаться вместе (півзахист).

Отмечается, что меняются правила написания аббревиатур и транслитерация.

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