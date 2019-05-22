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Госдеп США обвинил Асада в новом применении химического оружия


фото: reuters
Государственный департамент США заявил, что силы режима Башара Асада могли снова применить химическое оружие в Сирии

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В Вашингтоне подозревают, что сирийское правительство применило химическое оружие во время атаки на северо-западе Сирии в воскресенье, 19 мая.

Как отмечается в сообщении, возможная атака с использованием хлора является частью "жестокой кампании режима", которая "нарушает режим прекращения огня, который защищал миллионы мирных жителей" в сирийской провинции Идлиб.

Вашингтон собирает дополнительную информацию об инциденте.

В Госдепе отметили, что, если силы Асада используют химоружие, "Соединенные Штаты и их союзники быстро отреагируют соответствующим образом".

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