Госдеп США обвинил Асада в новом применении химического оружия
22 мая, 2019, 13:29
Государственный департамент США заявил, что силы режима Башара Асада могли снова применить химическое оружие в Сирии
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В Вашингтоне подозревают, что сирийское правительство применило химическое оружие во время атаки на северо-западе Сирии в воскресенье, 19 мая.
Как отмечается в сообщении, возможная атака с использованием хлора является частью "жестокой кампании режима", которая "нарушает режим прекращения огня, который защищал миллионы мирных жителей" в сирийской провинции Идлиб.
Вашингтон собирает дополнительную информацию об инциденте.
В Госдепе отметили, что, если силы Асада используют химоружие, "Соединенные Штаты и их союзники быстро отреагируют соответствующим образом".
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