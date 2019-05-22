Госдеп не комментирует "частные дискуссии" относительно кадровых назначений Зеленского

Об этом говорится в ответе Госдепа на официальный запрос Укринформа.

"Делегация США имела очень продуктивную дискуссию по широкому кругу вопросов с президентом Зеленским. Мы не обсуждаем детали наших частных дискуссий, но мы ценим заявленную президентом Зеленским преданность реформам, борьбе с коррупцией и укреплению верховенства права", - отмечается в официальном ответе за подписью пресс атташе посольства США в Киеве Рея Кастилло.

В американском диппредставительстве отметили: важно, чтобы президент Украины придерживался заявленных целей.

"Мы с нетерпением ждем сотрудничества с ним и его командой для достижения этих общих целей", - отметили в ответе.