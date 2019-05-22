Фингарантии, стаж работников и данные о турагентах: правительство усилило требования к туроператорам

22 мая, 2019, 14:04

Кабинет министров принял инициированы изменения в лицензионные условия осуществления туроператорской деятельности

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на текст проекта постановления.

Согласно документу, для получения лицензии туроператор должен обеспечивать финансовую гарантию перед туристами. Это может быть гарантия банка или другого кредитного учреждения.

В случае осуществления выплаты возмещения туристам, туроператор должен восстановить сумму финансовой гарантии на следующий рабочий день.

В штате туроператора должно насчитываться не менее 30% работников, имеющих стаж работы в сфере туризма не менее трех лет или высшее образование в сфере туризма.

Туроператор, предоставляющий услугу, связанную с перевозкой туристов имеет 8 и с 2:00 до запланированного отправления рейса проверить информацию о времени его отправления.

В случае задержки рейса более чем на 4:00, туроператор должен разместить информацию об этом на своем сайте, а также проинформировать по электронной почте орган лицензирования - то есть, Министерство экономического развития и торговли.

Также туроператор на своем сайте обязан предоставлять информацию о турагентов, с которыми они работают - наименование физического или юридического лица, срок действия агентского договора, реквизиты лица, предоставившего гарантию банка или другого кредитного учреждения, а также информацию о действующих договорах на туристическое обслуживание, заключенные непосредственно туроператором или через турагентов с указанием страны временного пребывания.

Несоблюдение любого из этих требования может повлечь за собой аннулирование лицензии туроператора.

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