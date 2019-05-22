Ехали из роддома: в Германии родители забыли младенца в такси

22 мая, 2019, 13:08

В городе Гамбург, Германия, родителям вернули младенца, которого те забыли в такси по дороге из роддома

Об этом сообщает Fox News .

Семейная пара возвращалась из роддома вместе со своей старшей ребенком и ребенком. Когда таксист остановил машину возле их дома, они заплатили, попрощались с водителем и вышли. Через пару минут родители обнаружили, что забыли новорожденного в машине. Отец попытался догнать такси, но не успел.

Водитель не заметил оставленную на заднем сиденье ребенка и продолжал принимать заказы, пока ребенок спал. Как уточнили полицейские, мужчина случайно оставил его одного в машине во время обеденного перерыва. Младенец в салоне обнаружили пассажиры.

Водитель сразу же вызвал полицию. Ребенка доставили в больницу для осмотра, после чего вернули родителям.