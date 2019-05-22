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Espreso.tvОбществоДосрочные выборы: в Раде готовят представление в КС о неконституционности указа

Досрочные выборы: в Раде готовят представление в КС о неконституционности указа


фото: youtube
Народные депутаты собирают подписи для представления в Конституционный суд о незаконности указа президента Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады

Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат от фракции Народный фронт Андрей Тетерук.

"Подписал представление об обжаловании неконституционного указа о роспуске Верховной Рады. Мы защитим страну от внешнего врага и от внутренних невежд", - написал Тетерев.

Тетерук также обнародовал фото документа, на котором уже есть 20 подписей депутатов.

  • Напомним, Парубий заявил, что указ Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады нарушает Конституцию Украины, а президент не имеет полномочий определять отсутствие коалиции.
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