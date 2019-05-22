Досрочные выборы: в Раде готовят представление в КС о неконституционности указа

22 мая, 2019, 16:23

Народные депутаты собирают подписи для представления в Конституционный суд о незаконности указа президента Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады

Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат от фракции Народный фронт Андрей Тетерук.

"Подписал представление об обжаловании неконституционного указа о роспуске Верховной Рады. Мы защитим страну от внешнего врага и от внутренних невежд", - написал Тетерев.

Тетерук также обнародовал фото документа, на котором уже есть 20 подписей депутатов.