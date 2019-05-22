Досрочные выборы: в Раде готовят представление в КС о неконституционности указа
22 мая, 2019, 16:23
Народные депутаты собирают подписи для представления в Конституционный суд о незаконности указа президента Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады
Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат от фракции Народный фронт Андрей Тетерук.
"Подписал представление об обжаловании неконституционного указа о роспуске Верховной Рады. Мы защитим страну от внешнего врага и от внутренних невежд", - написал Тетерев.
Тетерук также обнародовал фото документа, на котором уже есть 20 подписей депутатов.
- Напомним, Парубий заявил, что указ Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады нарушает Конституцию Украины, а президент не имеет полномочий определять отсутствие коалиции.
Читайте также
-
13 мая, 2019 Украина - земля чудес!
-
-
-
-