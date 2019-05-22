Clean day на Майдане: в Киеве впервые за несколько лет помоют Монумент Независимости

Представитель сервисной компании "Инвайт", которая реализует проект мытья Стеллы Независимости, Людмила Малых сообщила, что мытье памятника перенесли с 22 мая на 23 мая, поскольку город проводил дополнительные расчеты.

Сейчас Шевченковская РГА предоставила подтверждение на реализацию данного проекта.

"Проект переносится на завтра с началом в 10:00. Переносится по объективным причинам - не было подтверждения официального расчета, насколько может выдержать нагрузку покрытие Майдана, ведь внизу находятся открытые площади, и нужно с инженерной точки зрения просчитывать нагрузки на каждый квадратный метр" , - сказала она.

По словам Малых, Стелла имеет большие размеры, поэтому для реализации проекта задействуют крупногабаритную технику пожарную машину, которая имеет тоннаж более 30 тонн. Именно поэтому нужно было получить все расчеты.

Очистительные работы в рамках социальной акции будут продолжаться 22, 23 и 24 мая.

"Проект городу не будет стоить ничего, наша компания берет все расходы на себя. Мы сейчас не можем сказать, сколько времени займет реализация проекта: может быть два или три дня, потому что копоть и известковые отложения считаются сложными загрязнениями. Основная преграда - это высота Стеллы: 62 метра. На сегодня в Киеве есть одна пожарная машина (со стрелой - ред.) 90 метров, но мы ее задействовать здесь не можем, потому что ее тоннаж более 50 тонн. Поэтому мы будем задействовать более низкую технику, до 54 метров", - сказала представитель сервисной компании.

Она отметила, что, для мытья Монумента Независимости будет задействована большая пожарная машина, пожарная цистерна, которая будет подавать воду на высоту, дополнительная вышка для мытья основы, и профессиональная клининговая техника.

"Будут задействованы промышленные альпинисты, которые будут параллельно проводить работы. Внизу будут работать до 10 сервисных работников, будут технологи, инженеры, в общем будут работать 20-25 человек", - добавила Малых.

Мытье монумента планируют с привлечением специального пожарного автомобиля (коленчатого подъемника), с помощью аппаратов высокого давления. Это позволит очистить Стеллу от накопленной грязи и пыли.

Кроме того, в случае необходимости, используют специальный инвентарь для лучшего удаления грязи, пыли, следов, оставленных птицами, в местах, где есть резьба и углубления.

Для мытья и чистки колонны и основания памятника будут использоваться профессиональные моющие средства, удаляющие копоть, известковые отложения и граффити. Особенностью таких растворов является то, что при активном воздействии на загрязнения, поверхность камня от нанесения химических средств не пострадает. Позолоченные элементы основы Стеллы будут мыться исключительно чистой водой, щетками, мягкими салфетками и губками.

Напомним, что архитектурный ансамбль Стеллы Независимости представляет собой 52-метровую колонну, увенчанную фигурой девушки Оранты в украинском национальном костюме с калиновой ветвью в руках. Общая высота монумента - 62 метра.

Колонна облицована белым итальянским мрамором. Расположена колонна на постаменте из белого гранита в виде христианского храма в стиле украинского барокко, прототипом которого является Врата Заборовского. Отдельные элементы скульптуры - калиновая ветка, орнамент на одежде и лентах венка покрыты золотом. Масса скульптуры из литой бронзы - около 20 тонн.