Чемпион мира в супертяжелом весе определился с последующей "жертвой"

22 мая, 2019, 14:27

Следующим соперником чемпиона мира WBC в супертяжелом весе американца Деонтея Уайлдера станет кубинец Луис Ортис

Об этом сообщает Boxingscene .

В команде чемпиона мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета) Деонтей Уайлдер рассматривают кандидатуры трех соперников на следующий бой - британца Энтони Джошуа, владеющего титулами WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации), экс-чемпиона мира Тайсона Фьюри из Великобритании и собственно Луиса Ортиса.

При этом, менеджеры Уайлдера хотят заключить контракт в течение ближайших недель. С учетом того, что переговоры с Джошуа и Фьюри требуют более длительного срока, соперником американца должен стать именно Ортис.

Ранее бойцы уже встречались. В марте 2018 года Уайлдер нокаутировал Ортиса, хотя первая половина поединка осталась за кубинцем.