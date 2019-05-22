Чемпион мира в супертяжелом весе определился с последующей "жертвой"
Об этом сообщает Boxingscene .
В команде чемпиона мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета) Деонтей Уайлдер рассматривают кандидатуры трех соперников на следующий бой - британца Энтони Джошуа, владеющего титулами WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации), экс-чемпиона мира Тайсона Фьюри из Великобритании и собственно Луиса Ортиса.
При этом, менеджеры Уайлдера хотят заключить контракт в течение ближайших недель. С учетом того, что переговоры с Джошуа и Фьюри требуют более длительного срока, соперником американца должен стать именно Ортис.
Ранее бойцы уже встречались. В марте 2018 года Уайлдер нокаутировал Ортиса, хотя первая половина поединка осталась за кубинцем.
- Напомним, 19 мая американский супертяжеловес Деонтей Уайлдер нокаутировал в первом раунде Доминика Бризил и отстоял титул чемпиона мира WBC.
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