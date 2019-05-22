Чемпион мира по футболу снялся для ЛГБТ-журнала
22 мая, 2019, 10:21
Чемпион мира по футболу 2018 года в составе сборной Франции Гризманн принял участие в съемках журнала для аудитории ЛГБТ-сообществ Têtu
Об этом ЛГБТ сообщество Têtu сообщила в instagram.
Также нападающий мадридского "Атлетико" пообщался с журналистами этого издания.
Термин "ЛГБТ" используется для обозначения гомосексуальных, бисексуальных и трансгендерных людей.
- Напомним, 15 мая французский форвард Гризманн объявил, что оставляет испанский футбольный клуб "Атлетико".
- 14 мая стало известно, что "Барселона" готова обменять бразильского полузащитника Фелипе Коутинью на французского форварда "Атлетико" Гризманн .
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