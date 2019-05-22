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Чемпион мира по футболу снялся для ЛГБТ-журнала


фото: REUTERS
Чемпион мира по футболу 2018 года в составе сборной Франции Гризманн принял участие в съемках журнала для аудитории ЛГБТ-сообществ Têtu

Об этом ЛГБТ сообщество Têtu сообщила в instagram.

Также нападающий мадридского "Атлетико" пообщался с журналистами этого издания.

Термин "ЛГБТ" используется для обозначения гомосексуальных, бисексуальных и трансгендерных людей.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Публикация от TÊTU (@tetumag)

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