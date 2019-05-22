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Espreso.tvМирБританские консерваторы снова хотят голосовать за отставку Мэй

Британские консерваторы снова хотят голосовать за отставку Мэй


фото: REUTERS
Несколько высокопоставленных членов Консервативной партии хотят попросить лидеров партии изменить правила для повторного голосования по вотуму недоверия премьер-министру Великобритании Терезе Мэй
Об этом сообщает BBC.

"Несколько высокопоставленных членов Консервативной партии сегодня попросят лидеров партии изменить правила, чтобы позволить проголосовать за вотум недоверия в лидерстве (Терезы Мэй, - ред.)", - говорится в сообщении.

В декабре прошлого года не набралось достаточного количества голосов, чтобы выразить вотум недоверия Мэй, и, согласно партийным правилам, повторное голосование по вотуму недоверия председателю партии не может произойти ранее 12 месяцев после последнего.

Отмечается, что ранее руководство комитета партии, который занимается этим вопросом, выступало против таких изменений правил.

Как сообщалось, британский парламент уже трижды провалил голосование по соглашению о Brexit. В результате в стране разразился политический кризис, а сам ее выход из ЕС был отсрочен до октября этого года. Четвертая попытка запланирована на начало июня. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отмечала, что сообщит о дате своей отставки сразу после успешного голосования за ее соглашение о Brexit в парламенте.

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