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Espreso.tvОбществоАбромавичюс обсудил новые назначения во время визита в АП

Абромавичюс обсудил новые назначения во время визита в АП

Экс-министр экономического развития Абромавичюс во время визита в Администрацию президента обсуждал ситуацию с Кабинетом министром

Об этом сообщает "112 Украина".

"Обсуждали государственные предприятия, и не только, банки, что должны делать, как сложится ситуация по Кабмину, а также программы МВФ. Рабочие вопросы, в том числе кадровые, сейчас назначаются заместители, обсуждали, кого могли назначить, что касается экономики. Есть много вариантов ", - рассказал он.

Абромавичюс отметил, что у него есть несколько мыслей по поводу того, чем он "мог бы быть полезен для президента и страны", однако они требуют обдумывания.

"В министерстве сейчас нет таких возможностей. У меня никогда не было желания работать в АП, это во-первых. И во-вторых, в парламенте, Верховной Раде", - подчеркнул он.

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