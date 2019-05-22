//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

13-летний мальчик инсценировал собственное похищение, чтобы обратить на себя внимание родителей

В Китае 13-летний ребенок инсценировала собственное похищение ради привлечения внимания родителей

Об этом сообщает The Independent.

Подростка из городского округа Лучжоу, провинция Сычуань, нашли 8 мая в Покинутый грузовике. Он лежал связанный и с кляпом во рту. Мальчик рассказал полиции, что неизвестный мужчина распылил ему в глаза газ, после чего он проснулся в автомобиле.

Полицейские осмотрели дом, в котором проживает подросток, и не нашли следов преступления. Они долго расспрашивали ребенка о семье, в результате чего тот признался, что лично инсценировал похищение. Как оказалось, он жил с бабушкой и дедушкой и последний раз видел родителей, работающих в другой провинции, на китайский Новый год.

Мальчик был уверен, что родные вернутся домой, только если на то будет веская причина. "Я тосковал по маме и папе", - сказал он. Реакция родителей не уточняется.

Издание отмечает, что подобный случай не является необычным явлением, так как подобным образом десятки миллионов детей растут без родителей. В Китае около 286 000 000 рабочих-мигрантов, которые едут на заработки. Родители вынуждены оставлять своих детей на попечении старших родственников и видеть их только в праздничные дни, несколько раз в год.

 

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

22 мая, 2019 среда

больше новостей

22 мая, 2019 среда

21 мая, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать