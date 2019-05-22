13-летний мальчик инсценировал собственное похищение, чтобы обратить на себя внимание родителей

22 мая, 2019, 12:35

В Китае 13-летний ребенок инсценировала собственное похищение ради привлечения внимания родителей

Об этом сообщает The Independent.

Подростка из городского округа Лучжоу, провинция Сычуань, нашли 8 мая в Покинутый грузовике. Он лежал связанный и с кляпом во рту. Мальчик рассказал полиции, что неизвестный мужчина распылил ему в глаза газ, после чего он проснулся в автомобиле.

Полицейские осмотрели дом, в котором проживает подросток, и не нашли следов преступления. Они долго расспрашивали ребенка о семье, в результате чего тот признался, что лично инсценировал похищение. Как оказалось, он жил с бабушкой и дедушкой и последний раз видел родителей, работающих в другой провинции, на китайский Новый год.

Мальчик был уверен, что родные вернутся домой, только если на то будет веская причина. "Я тосковал по маме и папе", - сказал он. Реакция родителей не уточняется.

Издание отмечает, что подобный случай не является необычным явлением, так как подобным образом десятки миллионов детей растут без родителей. В Китае около 286 000 000 рабочих-мигрантов, которые едут на заработки. Родители вынуждены оставлять своих детей на попечении старших родственников и видеть их только в праздничные дни, несколько раз в год.