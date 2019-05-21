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Зеленский встретился с представителями Всемирного конгресса украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с представителями Всемирного конгресса украинцев

Об этом сообщается на сайте главы государства.

"Я благодарен вам за то, что вы защищаете Украину - где бы вы ни были. Защищаете территориальную целостность и суверенитет нашей страны", - сказал он.

Президент ВКУ Павел Грод поздравил Зеленского с избранием и вступлением в должность. Он также поблагодарил за возможность встретиться уже в первые дни его работы, несмотря на напряженный график.

"Я знаю, что это непростой период для вас. Спасибо, что вы нашли время встретиться с представителями мирового украинства. Это для нас очень важно... И для нашего общества будет очень важно услышать, что была эта встреча, что мы можем сказать то, что вы провозгласили в своей речи: мы один народ в 65 млн и мы украинцы, где бы мы ни жили", - сказал Грод.

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