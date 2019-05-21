Зеленский определился с представителем в Раде

21 мая, 2019, 20:28

Об этом говорится на сайте президента.

"Назначить Стефанчука Руслана Алексеевича советником президента Украины - представителем президента Украины в Верховной Раде Украины", - говорится в указе.

Ранее команда Зеленского представила расширенный список экспертов в ключевых сферах деятельности, среди которых Руслан Стефанчук был представлен как идеолог партии "Слуга народа".

Кроме того, Зеленский назначил своего внештатного советника, который ранее был представлен как координатор диджитал направления.

"Назначить Федорова Михаила Альбертовича советником президента Украины (вне штата)", - говорится в указе.