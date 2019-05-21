Зеленский до конца дня может сделать первые кадровые назначения
21 мая, 2019, 15:45
Президент Украины Владимир Зеленский может уже к концу дня подписать первые указы о кадровых назначениях
Об этом во время брифинга заявил юридический советник президента Андрей Богдан, передает Еспресо.TV.
По его словам, первые кадровые указы появятся сегодня вечером.
Богдан сообщил, что касается назначения главы Администрации президента, то Зеленский считает, что на такую должность должен быть назначен человек из личного окружения, которому он доверяет.
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