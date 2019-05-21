Зеленский до конца дня может сделать первые кадровые назначения

21 мая, 2019, 15:45

Об этом во время брифинга заявил юридический советник президента Андрей Богдан, передает Еспресо.TV.

По его словам, первые кадровые указы появятся сегодня вечером.

Богдан сообщил, что касается назначения главы Администрации президента, то Зеленский считает, что на такую должность должен быть назначен человек из личного окружения, которому он доверяет.