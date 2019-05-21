Здание парламента Греции забросали красной краской
21 мая, 2019, 17:38
21 мая неизвестные забросали красной краской здание парламента Греции, которое является одним из самых охраняемых зданий в центре Афин
Об этом сообщает агентство Reuters .
Инцидент произошел за несколько дней до выборов в Европарламент. Злоумышленники бросали краску всего несколько минут, а потом разбежались по близлежащим улицам. На фасаде парламента осталось несколько красных пятен.
По словам местной полиции, злоумышленники также использовали две дымовые шашки.
Такие приступы происходят в Афинах довольно часто, хотя редко нападающие выбирают целью здание парламента.
Ранее в этом месяце злоумышленники забросали черной краской стены вокруг резиденции посла США в Афинах. Ответственность за это взяли на себя анархисты.
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