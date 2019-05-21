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Войска США в Польше будут сигналом для России - Качиньский


фото: REUTERS
Размещение американских войск на постоянной основе в Польше будет сигналом для Кремля, что возможные попытки нарушить границу страны будут дорого ему стоить
Об этом в интервью изданию Gazeta Polska заявил лидер правящей в Польше партии "Право и Справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский.

"Постоянное присутствие армии США в нашей стране означает рост уровня нашей безопасности. Это четкий сигнал для России, нарушение нашей границы очень дорого стоило бы для нее, очень дорого", - заявил Качиньский.

По его словам, в Польше Россия всегда "очень эффективно" использовала свою агентуру, которая может действовать под разными флагами.

Качиньский подчеркнул, что в истории Польши "люди Москвы" довольно часто выступали в разных образах, в том числе лиц, которые защищали польские традиции, свободу и независимость.

Лидер PiS отметил, что он об этом говорил еще в начале 90-х годов, а сейчас этот тезис даже "еще более актуален".

Как известно, против присутствия американских войск в Польше выступает антисистемная радикальная группировка "Конфедерация Корвин Браун Лирой Националисты", которая также имеет в своем арсенале антиеврейские, антиевропейские и антиукраинские лозунги. Многие члены этого движения имеют откровенно пророссийские взгляды, посещают Россию, в том числе оккупированный Крым.

Польша ведет активные переговоры с США о размещении на территории страны американских войск на постоянной основе. Как отмечают представители польских властей, переговоры находятся на последней фазе и вскоре ожидается их положительное завершение.

На 12 июня планируется встреча в Вашингтоне президентов США и Польши Дональда Трампа и Анджея Дуды.

Сейчас в рамках передового присутствия на ротационной основе в Польше дислоцируются подразделения вооруженных сил США численностью более 4,5 тыс. человек.

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