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В Украину вернулся экс-вице-премьер времен Януковича Хорошковский - "Схемы"

Экс-глава Службы безопасности Украины и экс-вице-премьер-министр времен президентства Виктора Януковича Валерий Хорошковский, который выехал из Украины в 2012 году, вернулся в Украину

Об этом сообщают журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях" со ссылкой на собственные источники.

Хорошковский прилетел в Киев частным рейсом во вторник, 21 мая.

Напомним, что он - украинский политик, бизнесмен, экс-владелец телеканала "Интер".

Ранее занимал должности министра экономики в правительстве Виктора Януковича, председателя Государственной таможенной службы при президентстве Виктора Ющенко, главы СБУ по президентства Виктора Януковича, министра финансов и первого вице-премьера в правительстве Николая Азарова.

Кроме того, Хорошковский входил в так называемую политическую группу Фирташа-Левочкина.

Также напомним, что самый успешный проект президента Владимира Зеленского и его команды - юмористическое телешоу "Вечерний квартал", впервые появилось в эфире в 2005 году на телеканале "Интер". В 2010-2012 годах, с небольшим перерывом, Зеленский занимал должность генпродюсера "Интера". Именно на тот момент телеканал контролировал Хорошковский и он был главой СБУ.

Однако после многих лет сотрудничества пути Зеленского и Хорошковского разошлись. Зеленский сказал, что "в какой-то момент делить права стало очень неудобно".

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