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В Украине стало больше получателей субсидий

Субсидии для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в апреле 2019 г. получали 4033,8 тыс. домохозяйств

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Ранее Госстат сообщал о том, что в январе 2019 года субсидии получали 3649,0 тыс. домохозяйств, в феврале - 3735,1 тыс., в марте - 3897,6 тыс.

По данным статистического ведомства, средний размер назначенной субсидии на одно домохозяйство в апреле 2019 г. увеличился по сравнению с соответствующим периодом 2018 г. на 32,3% и составил 409,8 грн.

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