В Украине разрешили строить общественные здания высотой до 150 м
Об этом сообщил заместитель министра регионального развития Лев Парцхаладзе.
"Сейчас в действующих нормах максимальная высота, по которой можно проектировать высотные жилые и общественные здания, составляет 100 м. Для общественных зданий мы предлагаем повысить ее до 150 м для возможности реализации современных и интересных решений в высотном строительстве", - сообщил Парцхаладзе.
Речь идет об офисных зданиях, торговых центрах и других нежилых сооружениях общественного использования.
Кроме того, новыми нормами устанавливаются требования по жесткости стальных и сталежелезобетонных конструкций для проектирования каркасов высотных зданий.
Это позволит увеличить несущую способность таких высотных зданий как минимум на 20%.
Также в Украине обновили нормы по минимальной толщине перекрытия зданий и ввели обязательное проведение аэродинамического обдува модели высотных домов.
Соответствующие изменения уже утверждены и вступят в силу после публикации на сайте Минрегиона.
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