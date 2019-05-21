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В Украине разрешили строить общественные здания высотой до 150 м


фото: youtube
Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ утвердило новые государственные строительные нормы, устанавливающие ограничения по высоте общественных зданий 150 м вместо 100 м ранее

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития Лев Парцхаладзе.

"Сейчас в действующих нормах максимальная высота, по которой можно проектировать высотные жилые и общественные здания, составляет 100 м. Для общественных зданий мы предлагаем повысить ее до 150 м для возможности реализации современных и интересных решений в высотном строительстве", - сообщил Парцхаладзе.

Речь идет об офисных зданиях, торговых центрах и других нежилых сооружениях общественного использования.

Кроме того, новыми нормами устанавливаются требования по жесткости стальных и сталежелезобетонных конструкций для проектирования каркасов высотных зданий.

Это позволит увеличить несущую способность таких высотных зданий как минимум на 20%.

Также в Украине обновили нормы по минимальной толщине перекрытия зданий и ввели обязательное проведение аэродинамического обдува модели высотных домов.

Соответствующие изменения уже утверждены и вступят в силу после публикации на сайте Минрегиона.

 
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