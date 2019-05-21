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В США боксеры одновременно отправили друг друга в нокдаун


фото: Youtube
Американский боксер Джерхед Фендерсон и кубинец Иросвани Дювергель одновременно отправили друг друга в нокаут

Видео курьезного инцидента обнародованы на канале House of Highlights в Youtube.

Поединок между кубинцем и американцем в полутяжелом весе (до 79,4 кг) состоялся в Голливуде. В третьем раунде боксеры одновременно нанесли удары друг другу и оказались на настиле ринга. Дювергель упал на канаты и поднялся почти сразу, Фендерсон пролежал на полу дольше соперника, но также продолжил поединок.

В итоге бой закончился победой Иросвани Дювергеля по очкам.

 

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