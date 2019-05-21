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В Польше женщина родила сразу шестерых детей

В Кракове женщина родила шестерых детей - четырех девочек и двух мальчиков
Врачи во время пресс-конференции отметили, что это, вероятно, первый такой случай в Польше, передает Onet.pl.

Малыши родились на 29-й неделе беременности благодаря кесареву сечению. Врачи сообщили, что мать и дети здоровы. Младенцы, каждый весом до одного килограмма, находятся сейчас в инкубаторах.

Свои поздравления родителям передали президент Польши Дуда и маршал Сейма Марек Кухцинский. Краковский футбольный клуб "Краковия" подарил семье пожизненный пропуск на посещение футбольных матчей местной команды.

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