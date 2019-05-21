В Польше женщина родила сразу шестерых детей

Малыши родились на 29-й неделе беременности благодаря кесареву сечению. Врачи сообщили, что мать и дети здоровы. Младенцы, каждый весом до одного килограмма, находятся сейчас в инкубаторах.

Свои поздравления родителям передали президент Польши Дуда и маршал Сейма Марек Кухцинский. Краковский футбольный клуб "Краковия" подарил семье пожизненный пропуск на посещение футбольных матчей местной команды.