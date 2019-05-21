В ООН бьют тревогу: Школы на Донбассе все чаще подвергаются обстрелу

21 мая, 2019, 15:34

С начала 2019 года на востоке Украины значительно возросло количество обстрелов и бомбардировок школ

Об этом сообщает Детский фонд ООН при ЮНИСЕФ, передает РБК-Украина.

С января по апрель текущего года зафиксировано 12 случаев, в четыре раза больше, чем в аналогичный период в прошлом году. Тревожное возрастание напоминает 2017 г., когда в Восточной Украине в общей сложности 40 учебных заведений оказались под перекрестным огнем боевиков.

"В результате конфликта в Восточной Украине школьники страдают от физических и психологических травм. Из-за бомбардировок и обстрелов приходится прерывать уроки, дети прячутся в бункерах, и чувство постоянного страха мешает многим из них учиться", - отметила исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Форе.

С начала конфликта в начале 2014 года более 750 учебных заведений по обе стороны от так называемой линии соприкосновения были повреждены или разрушены в результате вооруженных конфликтов. Многие школы расположены вблизи военных объектов, баз, лагерей или контрольно-пропускных пунктов.