В ООН бьют тревогу: Школы на Донбассе все чаще подвергаются обстрелу
Об этом сообщает Детский фонд ООН при ЮНИСЕФ, передает РБК-Украина.
С января по апрель текущего года зафиксировано 12 случаев, в четыре раза больше, чем в аналогичный период в прошлом году. Тревожное возрастание напоминает 2017 г., когда в Восточной Украине в общей сложности 40 учебных заведений оказались под перекрестным огнем боевиков.
"В результате конфликта в Восточной Украине школьники страдают от физических и психологических травм. Из-за бомбардировок и обстрелов приходится прерывать уроки, дети прячутся в бункерах, и чувство постоянного страха мешает многим из них учиться", - отметила исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Форе.
С начала конфликта в начале 2014 года более 750 учебных заведений по обе стороны от так называемой линии соприкосновения были повреждены или разрушены в результате вооруженных конфликтов. Многие школы расположены вблизи военных объектов, баз, лагерей или контрольно-пропускных пунктов.
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