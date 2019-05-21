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В НАТО намекнули, что Украина должна быть настойчивой на пути в Альянс


фото: REUTERS
Украина должна быть настойчивой в достижении будущих целей по поводу членства в НАТО

Об этом заявил заместитель генерального секретаря НАТО по политическим вопросам и политике безопасности Алехандро Альваргонсалес во время торжественного мероприятия по случаю празднования 70-летия НАТО, сообщает Укринформ.

"Украина является нашим партнером. В 2008 году мы решили, что однажды Украина станет членом НАТО, и поэтому мы хотим для Украины того, что, как мы верим, является лучшим для нее. И то, что мы хотим для Украины, - это свобода решать ее собственное будущее. И это та модель, которую мы разделяем, - полноценная свобода, полноценный мир, полноценное процветания, стабильности", - заявил Альваргонсалес.

Он добавил, что Украина может гордиться проделанной работой на пути к полноправному членству в НАТО, но в то же время "государство должно быть упорным в достижении будущих целей и работать над этим день за днем".

"Каждый день боритесь с коррупцией, реформируйте сектор безопасности, также осуществляйте общественный надзор над службами безопасности, защищайте независимость судебной ветви власти и ее целостность", - призвал представитель НАТО.

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