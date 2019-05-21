В МИД Чехии отреагировали на окончание сериала "Игра престолов"
21 мая, 2019, 15:03
Министерство иностранных дел Чехии отреагировало на завершение телесериала "Игра престолов"
Соответствующее сообщение опубликовали на странице ведомства в Facebook.
"Министерство иностранных дел приветствует завершение многолетней гражданской войны в Вестеросе. Избрание Брандона Старка мы воспринимаем как положительный шаг к укреплению стабильности в королевстве и улучшению условий жизни населения", - говорится в сообщении.
Напомним, что последняя 6 серия 8 сезона "Игры престолов" стала рекордной по количеству просмотров.
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