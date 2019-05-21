В море возле Корсики образовался гигантский "остров" из пластикового мусора
Об этом сообщает The Local.
Кластер в настоящее время расположен между Корсикой и итальянским островом Эльба. Тонны пластика переносились туда течениями в Средиземном море, которые несли мусор на север.
"Риск заключается в том, что если будут плохие метеорологические условия, например, северо-восточный ветер летом, мы увидим массовое прибитие пластика на корсиканское побережье", - сказал Франсуа Галгани с корсиканского отделения французского Института морских исследований.
Он сообщил, что из-за местных течений концентрации пластика часто можно найти в том же месте, где в настоящее время находится "остров".
Галгани сказал, что в отличие от гигантских пластиковых скоплений, которые образуются в Тихом океане или в Атлантике, один из районов Корсики является "временной зоной накопления", которая может длиться от нескольких дней до максимум трех месяцев.
По оценкам экологов, в Мировой океан ежегодно попадают восемь миллионов тонн пластика, загрязняя воды и угрожая видам, которые его поглощают.
Свалки пластиковых отходов, циркулирующих в Тихом океане, больше, чем территории Франции, Германии и Испании вместе взятые, и быстро увеличиваются.
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