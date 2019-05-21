В Лондоне показали сыр с добавлением микробов из тел знаменитостей

21 мая, 2019, 16:00

На выставке "Еда: больше, чем тарелка" в музее Виктории и Альберта в Лондоне среди экспонатов появились пять видов сыра - его сделали с помощью бактерий, которые взяли из человеческого тела

Об этом сообщается в блоге на сайте музея.

Проект выращивания сыра из человеческих бактерий называется Selfmade. Его придумали исследователь запаха Сиссель Толаас и биолог Кристина Агапакис. Их вдохновило, что бактерии, которые используют при выращивании сыра, похожие на некоторые микроорганизмы на теле человека.

Микроорганизмы для создания пяти видов сыров взяли из кожи подмышек, пальцев ног, пупка и ноздрей известных британцев. В эксперименте принимали участие музыкант Алекс Джеймс, из микробов которого вырастили британский чеширский сыр, шеф-повар Хестон Блюменталь (сыр Конте), рэпер Professor Green (моцарелла), бывшая модель и пекарь Руби Тандо (стилтон) и певец, вокалист группы Madness Саггс ( чеддер).

После забора проб специалисты лаборатории Open Cell выращивали бактерии и отбирали те штаммы, которые подходят для создания сыра.

В блоге музея говорят, что смысл проекта - переосмыслить роль микробов, которых часто в обществе воспринимают как потенциально опасные патогены. При этом без них невозможно, например, сделать пиво, хлеб или тот же сыр.