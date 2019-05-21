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В Киеве откроют мурал Петлюры

В Киеве откроют мурал с изображением головы директории и главного атамана войск и флота Украинской Народной Республики Симона Петлюры

Об этом сообщает пресс-служба Киевского горсовета.

"22 мая в 11:00 в Соломенском районе Киева состоится открытие мурала с изображением Симона Петлюры", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мурал создан для чествования памяти борца за независимость Украины в ХХ веке, а также для увековечения его фигуры как выдающегося государственного деятеля.

В столичной власти наголошуюють, что 22 мая 2019 г. исполняется 140 лет со дня рождения государственного и общественно-политического деятеля, главы директории Украинской Народной Республики, Главного Атамана Войск и флота УНР Симона Петлюры, который стал одним из ведущих деятелей Украинской революции 1917-1921 годов .

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