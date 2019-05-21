В Харькове избили активиста "Нацкорпуса", он связывает нападение со своей деятельностью

21 мая, 2019, 15:21

21 мая в Харькове избили активиста Национального корпуса, лидер инициативной группы предпринимателей рынка Барабашово Игорь Блохин

Об этом сообщает Telegram канал ХС / Харьков.

Инцидент произошел у дома мужа. Активист связывает нападение со своей деятельностью в рамках инициативной группы.

Он рассказал, что нападавших было двое и оба в черных очках и кепках, один был спереди, другой сзади, все удары наносили кастетами по голове, потом добивали по телу.