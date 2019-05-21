В ЕС окончательно запретили одноразовую пластиковую посуду

21 мая, 2019, 22:04

Совет ЕС принял директиву, которая вводит новые ограничения на некоторые одноразовые пластиковые изделия

Об этом сообщает пресс-служба евроинституции, передает Корреспондент.

Официальное принятие Советом ЕС новых правил является заключительным этапом процедуры.



Директива устанавливает более строгие правила в отношении тех видов продукции и упаковки, которые входят в десятку предметов, которые наиболее часто встречаются и загрязняют, в частности, европейские пляжи.



Новые правила запрещают использование определенных одноразовых пластиковых изделий, для которых существуют альтернативы. Кроме того, вводятся конкретные меры по сокращению использования таких пластиковых изделий.



По новым правилам, до 2021 года будут запрещены одноразовые пластиковые тарелки, столовые приборы, соломинки, гигиенические палочки.