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В Черновицкой области изъяли почти 40 т прекурсоров

На предприятии в Черновицкой области правоохранители изъяли более 39 тонн прекурсоров

Об этом сообщает пресс-служба полиции Черновицкой области в Facebook.

"Работники управления противодействия наркопреступности ГУ Нацполиции в Черновицкой области в ходе сопровождения уголовного производства, начатого по статье "Нарушение установленных правил оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров" в связи с нарушением должностными лицами одного из предприятий правил ведения хозяйственной деятельности , связанной с легальным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, грозит утечки веществ в незаконный оборот, изъяли более 39 тонн прекурсоров ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что виновным лицам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Начато уголовное производство. Досудебное расследование продолжается, говорится в сообщении.

 

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