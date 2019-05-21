В Черновицкой области изъяли почти 40 т прекурсоров
Об этом сообщает пресс-служба полиции Черновицкой области в Facebook.
"Работники управления противодействия наркопреступности ГУ Нацполиции в Черновицкой области в ходе сопровождения уголовного производства, начатого по статье "Нарушение установленных правил оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров" в связи с нарушением должностными лицами одного из предприятий правил ведения хозяйственной деятельности , связанной с легальным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, грозит утечки веществ в незаконный оборот, изъяли более 39 тонн прекурсоров ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что виновным лицам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
Начато уголовное производство. Досудебное расследование продолжается, говорится в сообщении.
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