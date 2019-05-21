В Британии утвердили регламент об антироссийских санкциях после Brexit
Об этом сообщает пресс-служба парламента .
В пользу документа проголосовали 294 депутата, против - 184, говорится в сообщении.
Отмечается, что принятый регламент об антироссийских санкциях Russia Regulations 2019 относится к т. н. вторичному законодательству, которое необходимо для реализации первичного акта.
Отмечается, что в данном случае речь идет о реализации принятого в 2018 году Акта о санкциях и борьбе с отмыванием денег.
Регламент о российских санкциях был представлен парламенту 11 апреля и согласно правилам должен был быть одобрен в течение 28 дней, то есть до 19 мая.
Отмечается, что регламент наделяет министра иностранных дел Великобритании правом применять ограничения, в частности, вносить граждан в санкционный список - замораживать их активы и запрещать им въезд в страну.
Отмечается, что это означает, что после возможного выхода из Евросоюза Великобритания сможет самостоятельно вносить в санкционный список новых российских граждан и компании.
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