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В Британии утвердили регламент об антироссийских санкциях после Brexit

Палата общин Великобритании одобрила регламент, который позволит властям сохранить санкции против РФ, автономно от Евросоюза

Об этом сообщает пресс-служба парламента .

В пользу документа проголосовали 294 депутата, против - 184, говорится в сообщении.

Отмечается, что принятый регламент об антироссийских санкциях Russia Regulations 2019 относится к т. н. вторичному законодательству, которое необходимо для реализации первичного акта.

Отмечается, что в данном случае речь идет о реализации принятого в 2018 году Акта о санкциях и борьбе с отмыванием денег.

Регламент о российских санкциях был представлен парламенту 11 апреля и согласно правилам должен был быть одобрен в течение 28 дней, то есть до 19 мая.

Отмечается, что регламент наделяет министра иностранных дел Великобритании правом применять ограничения, в частности, вносить граждан в санкционный список - замораживать их активы и запрещать им въезд в страну.

Отмечается, что это означает, что после возможного выхода из Евросоюза Великобритания сможет самостоятельно вносить в санкционный список новых российских граждан и компании.

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