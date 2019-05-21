В апреле 255 человек умерли от СПИДа
21 мая, 2019, 15:43
В апреле в Украине официально зарегистрировано 255 смертей от СПИДа
Об этом сообщает Центр общественного здоровья.
Отмечается, что в апреле также в 652 человек диагностировали эту болезнь.
Самый распространенный путь передачи СПИДа, который зафиксировали в апреле 2019 года, это гетеросексуальный (952 случая), гомосексуальный (38). Парентеральным путем (от инъекций) заразились 299 человек, а вертикальным (от матери к ребенку) 146 человек.
Еще четверо не знают, как заразились.
Всего с 1987 года в Украине официально зарегистрировано 339 621 случай ВИЧ-инфекции. Среди них в 113 813 пациентов диагностирован СПИД, 49 500 умерли от СПИДа.
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