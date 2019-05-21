В аннексированном Крыму обвалился причал в Мисхоре

21 мая, 2019, 21:03

На пляже "Русалка" в Мисхоре обвалился причал для швартовки катеров и теплоходов для прогулок

Об этом сообщает Крым Реалии.

Причал находится на балансе Ялтинского морского торгового порта и находился в аварийном состоянии уже много лет, говорится в сообщении.

Отмечается, что опасный причал оккупационная власть собирается демонтировать.

"Мы защитили доступ на причал, плавсредства к нему не швартуются. Сам причал был построен в 1958 году и все сроки его эксплуатации давно вышли, сваи прогнили. Ремонтировать его смысла нет, нужен полный демонтаж", - отметил начальник порта Роман Подсудевский.

Издание отмечает, что забор и ленты с объявлением при входе на причал не мешают местным подросткам нырять с причала в воду, а рыбакам - ловить рыбу.