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В аннексированном Крыму обвалился причал в Мисхоре

На пляже "Русалка" в Мисхоре обвалился причал для швартовки катеров и теплоходов для прогулок

Об этом сообщает Крым Реалии.

Причал находится на балансе Ялтинского морского торгового порта и находился в аварийном состоянии уже много лет, говорится в сообщении.

Отмечается, что опасный причал оккупационная власть собирается демонтировать.

"Мы защитили доступ на причал, плавсредства к нему не швартуются. Сам причал был построен в 1958 году и все сроки его эксплуатации давно вышли, сваи прогнили. Ремонтировать его смысла нет, нужен полный демонтаж", - отметил начальник порта Роман Подсудевский.

Издание отмечает, что забор и ленты с объявлением при входе на причал не мешают местным подросткам нырять с причала в воду, а рыбакам - ловить рыбу.

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