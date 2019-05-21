Уменьшение цены на газ может иметь последствия в банковской сфере - Богдан

21 мая, 2019, 21:23

Глава Администрации президента Владимира Зеленского Андрей Богдан заявил, что уменьшение цены на газ может иметь последствия в кредитной и банковской политике

Об этом сообщает "112 Украина".

"На самом деле на эту тему мы беседовали со многими специалистами - это большой диалог. Однако те или иные решения мы можем принимать после консультации с международными партнерами, потому что очень большая зависимость от МВФ и других организаций. В данном случае мы поставлены в такую систему координат, когда мы должны согласовывать те или иные решения, ведь уменьшение цены на несколько месяцев на газ может иметь совсем другие последствия в кредитной и банковской политике", - заявил Богдан.

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