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Украина и Грузия внесли изменения в соглашение о свободной торговле


фото: newsone
Представители Украины и Грузии подписали протокол, которым внесли изменения в соглашение о свободной торговле между странами

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики и торговли Украины.

Первый вице-премьер-министр Степан Кубов и Министр экономики Грузии Нателла Турнаво подписали документ, вносящий изменения в Соглашение о свободной торговле

Это позволит Украине и Грузии использовать идентичные правила происхождения товаров в двусторонней торговле и применять положения Региональной конвенции о пан-евро-средиземноморские преференциальные правила происхождения (Пан-Евро-Мед), в частности эффект диагональной кумуляции.

Напомним, Украина начала применять положения Конвенции Пан-Евро-Мед в торговле с ЕС с 1 января 2019 года.

"Изменения к Соглашению о свободной торговле с Грузией позволят создать нам первый действующий треугольник диагональной кумуляции ЕС-Украина-Грузия", - пояснил первый вице-премьер-министр Степан Кубов.

"На практике это означает, что украинские производители смогут импортировать сырье и комплектующие из Грузии, перерабатывать их в Украине и экспортировать, например, в Германию с украинским сертификаты происхождения с нулевой или льготной ставкой пошлины", - пояснил Кубов.

Изменения в Соглашение о свободной торговле вступят в силу после ратификации парламентами обеих стран.

Режим свободной торговли между Украиной и Грузией действует с 1996 года.

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