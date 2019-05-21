У крымских татар нет гарантии на существование. Чубаров предупредил о последствиях дальнейших действий РФ

21 мая, 2019, 20:00

Необходимо не только осознание трагических событий времен депортации коренных народов Крыма, но и не допущение их повторения

Об этом глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сказал в Анкаре, передает Укринформ.

"Говоря о депортации 1944 года, можем констатировать, что если Россия в дальнейшем будет контролировать Крым, то у крымских татар нет никакой гарантии существования. Из этого должны исходить и в этом направлении работать. Мы хотим, чтобы все помнили, что не осознание трагических событий прошлого, в частности депортации, содержит риск повторения не только по отношению к крымским татарам, но и к любому другому народу", - сказал он.

В своем выступлении перед участниками мероприятия он напомнил, что гонения крымских татар происходят не семь десятилетий, а более двух веков.

Он отметил, что концепция "Крым без крымских татар", заложенная во времена Екатерины Второй, реализовывалась целенаправленно и постоянно.

По его словам, после возвращения крымским татарам удалось бы, насколько это возможно, заживить свои раны, но произошла аннексия 2014 года.

"В 2014 году произошла новая оккупация и продолжается, заложенные Екатериной, продолженные Сталиным, инструменты сейчас в руках Путина", - резюмировал Чубаров.