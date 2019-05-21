//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

У крымских татар нет гарантии на существование. Чубаров предупредил о последствиях дальнейших действий РФ

Необходимо не только осознание трагических событий времен депортации коренных народов Крыма, но и не допущение их повторения

Об этом глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сказал в Анкаре, передает Укринформ.

"Говоря о депортации 1944 года, можем констатировать, что если Россия в дальнейшем будет контролировать Крым, то у крымских татар нет никакой гарантии существования. Из этого должны исходить и в этом направлении работать. Мы хотим, чтобы все помнили, что не осознание трагических событий прошлого, в частности депортации, содержит риск повторения не только по отношению к крымским татарам, но и к любому другому народу", - сказал он.
В своем выступлении перед участниками мероприятия он напомнил, что гонения крымских татар происходят не семь десятилетий, а более двух веков.

Он отметил, что концепция "Крым без крымских татар", заложенная во времена Екатерины Второй, реализовывалась целенаправленно и постоянно.

По его словам, после возвращения крымским татарам удалось бы, насколько это возможно, заживить свои раны, но произошла аннексия 2014 года.

"В 2014 году произошла новая оккупация и продолжается, заложенные Екатериной, продолженные Сталиным, инструменты сейчас в руках Путина", - резюмировал Чубаров.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

22 мая, 2019 среда

больше новостей

22 мая, 2019 среда

21 мая, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать