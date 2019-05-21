Супрун опровергла еще один миф об уколах и таблетках

21 мая, 2019, 19:32

Многие верят в миф о том, что уколы более действенны, чем таблетки, однако на самом деле не имеет значения, в какой форме действующее вещество попадет в организм

Об этом в Facebook написала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

"Сегодня инъекции - одна из самых распространенных врачебных манипуляций. Ежегодно на планете делают минимум 16 млрд уколов. Но на самом деле использование инъекций не всегда оправданно. Поэтому, согласно рекомендациям ВОЗ, по возможности следует отдавать предпочтение неинъекционным лекарствам", - отметила Супрун.

Она опровергла миф о том, что уколы будто более действенны, чем таблетки.

"В большинстве случаев не имеет значения, в какой форме действующее вещество попадет в организм. Лишь в некоторых случаях рекомендуется именно инъекционная форма. Это, к примеру, неотложные состояния, потери сознания пациента или введение инсулина", - отметила Супрун.

По ее словам, Минздрав предлагает изменить в Украине подход к назначению лекарств.

"Предлагается, чтобы врачи назначали препараты в таблетированной форме в тех случаях, когда таблетка и укол имеют равнозначное действие. Приказ опубликован для общественного обсуждения. Использование таблеток вместо уколов (если они имеют равнозначное действие) имеет много преимуществ. В первую очередь для детей, ведь использование шприца с иглой имеет болевой и психологический аспект. После этого дети могут начать панически бояться врачей и больниц. ни дети, ни взрослые не должны терпеть боль, если можно обойтись без нее", - отметила Супрун.