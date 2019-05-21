Судьи Окружного админсуда Киева снова не пришли на экзамен в ВККСУ

21 мая, 2019, 15:10

К ВККСУ для составления оценки пришли только трое из 30 судей Окружного админсуда Киева, другие заболели или в отпусках

Об этом сообщает DW .

Судьи Окружного административного суда Киева опять не прошли обязательное квалификационное тестирование в Высшей квалификационной комиссии судей, говорится в сообщении.

Отмечается, что на экзамен пришли лишь трое из 30 судей: Татьяна Шейко, Любовь Марулина и Марина Бояринцева.

Отмечается, что, по данным одной из судей, некоторые ее коллеги в отпуске, некоторые - заболели.

Пресс-секретарь ВККСУ Светлана Максимова сообщила, что члены комиссии не имеют права проверять уважительность причин неявки судей на экзамен.

"Совет судей должен на это реагировать. Они должны это регулировать. Справки же настоящие они подали, мы не имеем права проверять это", - сказала она.