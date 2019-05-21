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Секс между будущими "марсианами" и землянами может быть опасным. Почему

Профессор Университета Райса Скотт Соломон уверен, что человечество сможет организовать колонии на Марсе до 2050 года, но эволюция сделает секс между колонизаторами Марса и жителями Земли опасным

Об этом пишет Inverse.

"Темпы эволюции зависят от того, насколько сильное преимущество в выживании даст та или иная мутация. Если это преимущество составит от 50% и более, то новые гены будут передаваться с огромной скоростью", - говорит исследователь.

По мнению Соломона, среди изменений, которые ждут первых "марсиан", является уплотнение костей, которые будут необходимы, чтобы преодолеть гравитацию Марса (она составляет лишь треть от гравитации Земли).

К тому же, колонизаторы могут стать более близорукими а их кожа изменит тон, чтобы приспособиться к высокому уровню радиации на планете.

Одно из главных изменений, по мнению ученого, будет касаться иммунной системы - в стерильной среде без земных микроорганизмов людям просто не потребуется механизм для борьбы с ними.

Именно последнее изменение может привести к тому, что секс с землянами станет для детей марсианских колонистов смертельно опасным. Соломон уверен, что неспособность создавать семьи и отправлять потомство туда и обратно сильно осложнит отношения между жителями двух планет, и думать над решением потенциальной проблемы нужно уже сейчас.

"Если бы я планировал поселение на Марсе, я бы отправил туда сотни тысяч людей с максимальным генетическим разнообразием", - рассуждает Соломон.

Он добавляет, что генетические признаки первых поселенцев во многом определяют траекторию развития всего вида. Если отправить на Марс физически развитых людей, то их потомство будет более склонным к физической силе, чем земляне.

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