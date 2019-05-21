Секретарем СНБО назначат Данилюка, - СМИ

21 мая, 2019, 20:21

Секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины будет назначен бывший министр финансов Александр Данилюк

Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на собственные источники.

В команде Владимира Зеленского Данилюк отвечал за международную, финансовую, экономическую и банковскую деятельность. Во время избирательной кампании Данилюк был его советником.

Указ о назначении Данилюка секретарем СНБО на сайте президента пока не опубликован.