Российские правозащитники признали политзаключенными 24 крымскотатарских активистов
"Правозащитный центр "Мемориал", в соответствии с международным Руководством по определению понятия "политический заключенный", признает Руслана Сулейманова, Алима Керимова, Рустема Шейхалиева, Меджата Абдурахманова, Яшара Муединова, Биляла Адилова, Джемиля Гафарова, Ризу Изетова, Иззета Абдуллаева, Асана Яникова, Шабана Умерова, Меджита Абдурахманова, Тофика Абдулгазиева, Сейтвели Сейтнабдиева, Рустема Сейтхалилова, Акима Бекирова, Фархода Базарова, Сервера Газиева, Сейрана Муртазу, Эрфана Османова, Османа Арифмеметова, Ремзи Бекирова, Владлена Абдулкадырова и Раима Айвазова политическими заключенными", - говорится в заявлении.
Правозащитники также отмечают, что задержание и арест крымских татар по ложному обвинению в участии в организации «Хизб ут-Тахрир" является подавлением общественной солидарности и гражданской активности на полуострове.
"На этот раз репрессии направлены не просто против мирных мусульман, не просто против крымских татар, но против мирного общественного сопротивления политическим репрессиям Кремля в Крыму", - сообщают в "Мемориале".
Правозащитники написали, что требуют немедленного освобождения задержанных крымскотатарских активистов и прекращения их уголовного преследования.
- Напомним, что 27 и 28 марта в оккупированном Крыму российские силовики провели массовые обыски и задержания крымских татар. Многие из них являются активистами "Крымской солидарности". В частности, 27 марта в оккупированном Крыму с утра ФСБ России проводит новые массовые обыски по делу организации "Хизб ут-Тахрир".
- Позже стало известно, что ФСБ РФ задержала 23 человек.
- Суд Симферополя избрал меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении крымскотатарского активиста Тофика Абдулгазиева.
- 28 марта в оккупированном Крыму ФСБ задержала еще троих активистов по делу организации "Хизб ут-Тахрир"
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