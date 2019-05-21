Российские правозащитники признали политзаключенными 24 крымскотатарских активистов

"Правозащитный центр "Мемориал", в соответствии с международным Руководством по определению понятия "политический заключенный", признает Руслана Сулейманова, Алима Керимова, Рустема Шейхалиева, Меджата Абдурахманова, Яшара Муединова, Биляла Адилова, Джемиля Гафарова, Ризу Изетова, Иззета Абдуллаева, Асана Яникова, Шабана Умерова, Меджита Абдурахманова, Тофика Абдулгазиева, Сейтвели Сейтнабдиева, Рустема Сейтхалилова, Акима Бекирова, Фархода Базарова, Сервера Газиева, Сейрана Муртазу, Эрфана Османова, Османа Арифмеметова, Ремзи Бекирова, Владлена Абдулкадырова и Раима Айвазова политическими заключенными", - говорится в заявлении.

Правозащитники также отмечают, что задержание и арест крымских татар по ложному обвинению в участии в организации «Хизб ут-Тахрир" является подавлением общественной солидарности и гражданской активности на полуострове.

"На этот раз репрессии направлены не просто против мирных мусульман, не просто против крымских татар, но против мирного общественного сопротивления политическим репрессиям Кремля в Крыму", - сообщают в "Мемориале".

Правозащитники написали, что требуют немедленного освобождения задержанных крымскотатарских активистов и прекращения их уголовного преследования.